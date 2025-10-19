19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:37

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Canio demolisce Nico Gonzalez: “La Juve come pensava che portasse mentalità vincente?”

News

Di Canio demolisce Nico Gonzalez: “La Juve come pensava che portasse mentalità vincente?”

Redazione

19 Ottobre · 19:38

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 19:38

TAG:

Di CanioFiorentinajuveNico

Condividi:

di

“Nico alla Fiorentina ha lottato tre anni di seguito per arrivare ottavo nel campionato italiano“

L’ex calciatore della Juve Paolo Di Canio ha parlato della Juve e dell’ex Fiorentina Nico Gonzalez: “Diminuendo il monte ingaggi, vai ad acquistare dei giocatori che sono magari dei buoni talenti, ma se noi dobbiamo pensare alla Juve che deve lottare velocemente  per la prima posizione in Italia, o attaccare quella posizione.

L’anno scorso quando sono arrivati Koopmeiners e Nico Gonzalez io ascoltavo e dicevo: ma come si fa a pensare che arrivino due giocatori che hanno lottato – Gonzalez – tre anni di seguito per arrivare ottavo nel campionato italiano, e Koopmeiners per arrivare al massimo quarto o quinto, e che debbano essere loro a portare la mentalità vincente agli altri dieci?”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio