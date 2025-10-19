Di Canio demolisce Nico Gonzalez: “La Juve come pensava che portasse mentalità vincente?”

L’ex calciatore della Juve Paolo Di Canio ha parlato della Juve e dell’ex Fiorentina Nico Gonzalez: “Diminuendo il monte ingaggi, vai ad acquistare dei giocatori che sono magari dei buoni talenti, ma se noi dobbiamo pensare alla Juve che deve lottare velocemente per la prima posizione in Italia, o attaccare quella posizione.

L’anno scorso quando sono arrivati Koopmeiners e Nico Gonzalez io ascoltavo e dicevo: ma come si fa a pensare che arrivino due giocatori che hanno lottato – Gonzalez – tre anni di seguito per arrivare ottavo nel campionato italiano, e Koopmeiners per arrivare al massimo quarto o quinto, e che debbano essere loro a portare la mentalità vincente agli altri dieci?”.