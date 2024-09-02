Di Canio duro contro Leao e l'attaccante del Milan posta sui social la foto del suo saluto romano

Un botta e risposta senza freni. Protagonisti della vicenda Rafa Leao e Paolo Di Canio: dopo le pesanti dichiarazioni dell’ex Lazio e attuale opinionista Sky (“è una vergogna, sarebbero da attaccare a...

Un botta e risposta senza freni. Protagonisti della vicenda Rafa Leao e Paolo Di Canio: dopo le pesanti dichiarazioni dell’ex Lazio e attuale opinionista Sky (“è una vergogna, sarebbero da attaccare al muro”, uno dei pensieri di Di Canio in coda alla mancata presenza al cooling break, col resto del gruppo, di Leao e Theo Hernandez), ecco la risposta del (discusso) talento portoghese.

Che da par suo, non ha usato parole, ma una “semplice” fotografia. Sul proprio profilo X, Leao ha riproposto l’istantanea che immortalava Di Canio (ai tempi della Lazio), che esultava all’Olimpico davanti ai propri tifosi, col braccio destro teso, chiaro riferimento al saluto romano.

Qualche puntino di sospensione e la foto, così Leao ha sintetizzato la risposta su quanto affermato dall’ex attaccante tra le altre di Milan e Napoli.

“Sento i buonisti dire che sono ragazzotti così, 8 milioni, capita. Ma stiamo al Milan! Se una cosa del genere succede al dopolavoro, anche coi miei amici che stiamo cazzeggiando e stiamo lì a giocare, se uno si mette lì con la pancia in disparte io gli dico: 'Che stai facendo? Ma vieni qua tra di noi'. Adesso non voglio fare populismo, ma questa cosa è una vergogna”, così si era espresso di Di Canio nel post partita di Lazio-Milan, che aveva ritenuto gravissimo il comportamento del duo (entrato in campo appena un paio di minuti prima rispetto allo stop) che compone il binario mancino del Milan. Prima della risposta di Leao, che ha interrotto il suo silenzio, ma di fatto non parlano e mostrando un’immagine: certamente, ci sarà altro materiale per discutere. Lo riporta La Stampa.

LE PAROLE DEL CT LUCIANO SPALLETTI SU MOISE KEAN

https://www.labaroviola.com/spalletti-palladino-e-entusiasta-delle-qualita-del-suo-kean-nutrivamo-fiducia-nelle-sue-qualita/266789/