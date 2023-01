Di Canio su Jovic: “A Roma sembrava stesse giocando per fare un favore: ha atteggiamento sbagliato”

Paolo Di Canio ha parlato a Radio Bruno della situazione della Fiorentina e si è soffermato sull’attaccante Viola Luka Jovic. Ecco le sue parole:

“Attacco Fiorentina? Forse questi giocatori non sono perfettamente inseribili all’interno del gioco di Italiano. Jovic ha bisogno di amore e di sentirsi amato: lui sta sbagliando atteggiamento, a Roma sembrava stesse giocando per fare un favore.

Jovic? Non è una prima punta, anche in Germania quando faceva valanghe di gol si vedeva che non è un centravanti. Possiamo considerarlo una seconda punta, ma l’atteggiamento è determinante: al Francoforte era il classico calciatore coccolato, in Italia abbiamo una concezione diversa siamo più rigidi e molte volte anche giustamente.”

