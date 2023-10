Di Canio duro: “Se Bonaventura torna in nazionale il livello è basso, ha giocato solo la Conference”

A La Stampa l’ex giocatore Paolo Di Canio ha parlato di nazionale e della convocazione del viola Bonaventura. Queste le sue parole: “Inghilterra più forte dell’Italia? Sì, e non lo dico io: lo dicono i nomi dei calciatori e i loro club. Se Bonaventura a 34 anni, meritatamente, riconquista la nazionale, vuol dire che il livello non è altissimo: negli ultimi anni, in fondo, ha giocato in Conference. Pochi giovani convocati? La priorità, adesso, è raggiungere l’Europeo. E, insisto, se Bonaventura gioca così bene, deve stare nel gruppo a prescindere dall’età. Poi avranno spazio: in Italia mancano i campionissimi ma ci sono dei talenti”.

