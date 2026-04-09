Fratini difende Fagioli: “Lui è di un’altra categoria, le parole di Di Canio si commentano da sole”

Sandro Fratini, imprenditore fiorentino e grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola: “La sua affermazione lo commenta da solo. Lui dovrebbe giudicare Fagioli, sì, come uomo, ma soprattutto come giocatore in campo. È uno dei pochi giocatori con un classe superiore agli altri. Non lo conosco come ragazzo, ma per quello che ha dimostrato fino ad ora posso parlarne solo bene. Sia per quello che ha fatto alla Fiorentina, alla Juve e alla Cremonese. Ha dimostrato di essere un signor giocatore”.

Aggiunge: “Lui è un giocatore di calcio. Ha visione di gioco, ha tempi. Poi, se Allegri e Di Gennaro ne parlano così come posso contraddirli, la penso assolutamente come loro”.