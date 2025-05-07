Inzaghi manda una frecciatina a Capello e Di Canio: "Vi ascolto sempre a te e Capello, bravi"

Simone Inzaghi lo ha ripetuto spesso: "Ascolto tutto". Ed effettivamente, il tecnico dell'Inter sembra sempre informato su quello che viene detto di lui nelle principali televisioni italiane. Ed è cos...

Simone Inzaghi lo ha ripetuto spesso: "Ascolto tutto". Ed effettivamente, il tecnico dell'Inter sembra sempre informato su quello che viene detto di lui nelle principali televisioni italiane. Ed è così che si spiega la stilettata a Fabio Capello. Prima in diretta a Sky ma poi, soprattutto, in conferenza stampa. "Ah… Di Canio? Vi ascolto sempre a te e Capello. Bravi. Vai bravo…". "L'hai appena ricordato, hai saputo sopportare le critiche", le parole di Di Canio. La replica: "Hai detto bene…".

Ma in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro risponderà, senza nominarlo, soprattutto a Fabio Capello:

"Ora non siamo più in finale da sfavoriti? Siamo cresciuti. Ho sentito qualcuno che ha criticato il fatto che ho parlato del ranking… Non era certo per fare i complimenti a Inzaghi, era per farli a questi ragazzi. E' per sottolineare il percorso di questi ragazzi, eravamo 24esimi, ora saremo primi o secondi. Hanno fatto un percorso straordinario. Bayern e Barcellona sono le 2 squadre migliori in Europa in questo momento"

Ecco cosa aveva detto Capello che ha fatto infuriare Inzaghi:

" L'Inter è rispettata a livello internazionale, non mi piace una cosa: che ogni tanto Inzaghi ricorda quello che ha fatto, i traguardi. Pensiamo al futuro, non al passato. Come la cosa del ranking, di aver portato l'Inter prima nel ranking. Pensiamo alle cose da conquistare, non al passato che non conta più niente". Lo riporta fcInternews