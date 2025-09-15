Di Canio critica la Fiorentina: ”Quello che ha fatto la difesa viola sul gol di Hojlund è da ridere”

L’ex giocatore Paolo Di Canio, oggi opinionista , si è soffermato sullla prova della difesa viola nella partita contro il Napoli.

Paolo Di Canio è intervenuto nell’ultima puntata di Sky Calcio Club parlando della prestazione della Fiorentina contro il Napoli.

Queste le sue parole: ”Quello che hanno fatto i due difensori viola sul gol siglato da Hojlund è tutto da ridere…Ma devo riconoscere che piano piano la Fiorentina si sta ritrovando. Anche perhè parliamo di una squadra che stava per uscire dalla Conference League subendo due gol in casa da un’avversaria improbabile.”