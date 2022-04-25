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Lippi applaude: "La crescita di Italiano è uno degli aspetti più positivi di questo campionato"

L'ex commissario tecnico della nazionale Marcello Lippi ha elogiato in maniera importante il percorso del mister viola Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2022 12:21
Lippi applaude: "La crescita di Italiano è uno degli aspetti più positivi di questo campionato" -
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Lippi applaude: "La crescita di Italiano è uno degli aspetti più positivi di questo campionato"

A Radio Anch'io ha parlato l'ex tecnico della Nazionale Marcello Lippi, che ha anche elogiato il mister della Fiorentina Italiano. Queste le sue parole:

“L'aspetto più positivo del campionato? La crescita di Italiano e quella di altri tecnici molto in gamba è uno degli aspetti positivi che ci sono stati in questo campionato. Oltre al mister della Fiorentina ci sono anche altri che hanno fatto molto bene quest’anno, come Thiago Motta allo Spezia e Dionisi col Sassuolo“.

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