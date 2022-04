Tuttosport scrive: “La Fiorentina non ha fatto nessuna offerta a Belotti, giocatore verso l’estero”

Come scrive questa mattina Tuttosport, tra accarezzare l’idea di ingaggiare Andrea Belotti, e concretizzare un’offerta congrua che possa orientare la scelta del Gallo c’è uno spazio importante. Che, per adesso, né l’Atalanta, ma nemmeno la Fiorentina piuttosto che la Roma o il Napoli hanno deciso di coprire. Continua a guardarsi attorno, il centravanti del Torino, ma adesso il suo orizzonte che avrebbe voluto terminasse al confine italiano si sta ampliando. Latitando autentiche proposte dai suddetti club, che comunque restano chi più chi meno in scia a Belotti, ecco che il giocatore, assieme alla sua famiglia e al suo entourage sta iniziando a tenere in seria considerazione l’ipotesi di emigrare. A quale latitudine? Tendenzialmente in Europa, a meno di mettersi il cuore in pace per quanto riguarda il futuro in Nazionale e scegliere l’esilio dorato, cioè il Canada. Dove il Toronto, città a forte connotazione italiana, sarebbe pronto a stendere ponti d’oro, al Gallo. Che in Nord America sarebbe portato in palmo di mano come a suo tempo già successo a Giovinco.

PIOLI PARLA DELLA FIORENTINA