Graziani: "Lippi, non lo vedo fuori posto a Firenze. Bisogna fare punti con le grandi"

Credevo che dopo il 2-2, la Fiorentina potesse anche vincere contro l'Atalanta. Sulla conferma di Pradè, dipenderà da Commisso

L'ex calciatore viola e campione del mondo Francesco Graziani, ai microfoni di Radio Bruno, ha espresso i suoi concetti:

"Sul pareggio riacciuffato, credevo che la Fiorentina potesse anche vincere. L'Atalanta però ha meritato la vittoria. Lippi fuori posto a Firenze? Non credo. Un giovane allenatore potrebbe usufruire di una presenza come la sua, sarebbe un valore aggiunto.

De Zerbi sulla panchina Viola? Sta facendo un buon lavoro con il Sassuolo, ma è una realtà diversa.

Prossimo direttore sportivo? Ho una stima enorme per Petrachi, a Torino ha fatto un bel lavoro. Se la Fiorentina sta facendo una stagione non esaltante, la colpa non è solo di una persona. Le decisioni si prendono tutti insieme. Su Pradè, bisogna vedere come Commisso giudicherà il tutto.

Lotta per la salvezza? C'è molta preoccupazione ma in classifica la Fiorentina ha 8 punti di vantaggio sulla terzultima. Avrà più difficoltà chi sta dietro ai viola. Anche se, la squadra di Iachini deve cercare di prendere punti nelle gare contro le squadre forti".

RADIO BRUNO, IGOR RIENTRA COL SASSUOLO, BUONE NOTIZIE ANCHE PER KOKORIN. CHE FEELING TRA COMMISSO E VLAHOVIC

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