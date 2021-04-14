Radio Bruno, Igor rientra col Sassuolo, buone notizie anche per Kokorin. Che feeling tra Commisso e Vlahovic
La Fiorentina ritrova Igor. Che siparietto tra Commisso e Vlahovic
L'inviato di Radio Bruno ai campini, ha fatto il punto sulla Fiorentina con le ultime dal centro sportivo.
Capitolo infortunati: Igor si è allenato e potrebbe essere convocabile per il Sassuolo. Buone notizie arrivano anche su Kokorin che procede a piccoli passi verso il rientro. L'attaccante ha infatti iniziato il suo lavoro col pallone. La sua condizione fisica è comunque ancora da ritrovare e il russo potrebbe rientrare soltanto nella sfida contro la Juventus.
Piccole curiosità anche su Commisso. Il presidente della Fiorentina ha guardato la sessione mattutina prima di andare a seguire il match della Primavera con il Genoa. Il presidente viola si è intrattenuto a parlare con Vlahovic, giocandoci anche un po' insieme e mostrandosi molto contento insieme al suo talento serbo. Segnale sicuramente positivo, tra i due c'è feeling
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