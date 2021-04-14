Radio Bruno, Igor rientra col Sassuolo, buone notizie anche per Kokorin. Che feeling tra Commisso e Vlahovic

La Fiorentina ritrova Igor. Che siparietto tra Commisso e Vlahovic

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

L'inviato di Radio Bruno ai campini, ha fatto il punto sulla Fiorentina con le ultime dal centro sportivo.

Capitolo infortunati: Igor si è allenato e potrebbe essere convocabile per il Sassuolo. Buone notizie arrivano anche su Kokorin che procede a piccoli passi verso il rientro. L'attaccante ha infatti iniziato il suo lavoro col pallone. La sua condizione fisica è comunque ancora da ritrovare e il russo potrebbe rientrare soltanto nella sfida contro la Juventus.

Piccole curiosità anche su Commisso. Il presidente della Fiorentina ha guardato la sessione mattutina prima di andare a seguire il match della Primavera con il Genoa. Il presidente viola si è intrattenuto a parlare con Vlahovic, giocandoci anche un po' insieme e mostrandosi molto contento insieme al suo talento serbo. Segnale sicuramente positivo, tra i due c'è feeling

SPORT MEDIASET, GATTUSO SARA' IL PROSSIMO ALLENATORE DELLA FIORENTINA: POCHE PRETESE SUL MERCATO

https://www.labaroviola.com/sport-mediaset-gattuso-prossimo-allenatore/136642/