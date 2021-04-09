Orlando: "La Fiorentina deve stare subito dietro le grandi. Lippi importante per vari motivi"

I giocatori non sono attratti dalla Fiorentina. Serve un cambio di passo. Juric mi piace come allenatore, al Verona sta facendo grandi cose

A News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, c'era come ospite Massimo Orlando, che da ex giocatore viola ha parlato del futuro della Fiorentina:

"Mi aspetto da Commisso un'idea su una dirigenza più competente e un mercato più importante. A parte 4-5 squadre che le sono davanti, subito dopo deve esserci la Fiorentina e questo Commisso deve tenerlo in testa. Quanto al tecnico ho sempre detto che mi piace Juric. E' un tecnico eccezionale, quel che sta facendo a Verona con giocatori che nessuno conosce è da ammirare. Con un progetto di tre anni si può fare un bel lavoro con lui.

Lippi direttore tecnico ? Può essere importante per vari aspetti. Molti giocatori non scelgono Firenze per lo scarso fascino e avere Lippi può cambiare le cose".

PETRACHI: "ASPETTO UNA CHIAMATA. L'ALLENATORE LO SCEGLIE IL DIRETTORE SPORTIVO, NON IL PRESIDENTE"

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