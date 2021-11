Lippi sta dalla parte di Vlahovic: “Sta dimostrando di avere le palle, paga errori di altri”

Lei ha allenato attaccanti fortissimi. Cosa pensa di Vlahovic? E’ una delle domande poste oggi a Marcello Lippi, ex ct che nel corso dell’intervista rilasciata questa mattina a Viareggio ha risposto così: “Penso che sia molto bravo e abbia due palle non indifferenti. Gestire una situazione nella quale si è trovato per dichiarazioni altrui non è semplice. Sta dimostrando grande serietà e attaccamento alla società, che ci sia qualcuno che sta facendo i suoi interessi è evidente, e appena possibile verrà fuori, ma lui dimostra grande qualità tecnica e grande carattere”. Lo riporta TMW

