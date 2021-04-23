Di Livio: "Lippi alla Fiorentina sarebbe l'ideale. Con Terim era una squadra forte"

Tanti ricordi con le due società. Il 3-3 di Torino, quando giocava in maglia gigliata. Ma anche le partite al Franchi in maglia bianconera

A TMW Radio ha parlato l'ex centrocampista che si è vestito di viola e di bianconero, Angelo Di Livio. Ecco la sua analisi sul suo allenatore ai tempi della Juventus, Marcello Lippi, e qualche ricordo delle sue gare, giocate sulle due sponde:

“Lippi è una figura importante ha vinto tantissimo, è stato un grande allenatore e giocatore. Parla bene di calcio, sa rapportarsi con i giocatori e coordinare le società. Non so quanto possa servire alla Juventus, ma per la Fiorentina sarebbe la perfezione

Sulla gara di domenica tra viola e bianconeri, posso dire che al Franchi non è mai stato facile quando venivo con la Juventus. Con la Fiorentina, mi ricordo quel 3-3 a Torino con Terim, fu una grandissima partita: quella è stata una Fiorentina fortissima”.

BUCCIANTINI: "VLAHOVIC NON POSSIAMO PERDERLO. RIBERY DÀ FORZA ALLA SQUADRA, MA SERVE ALTRO"

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