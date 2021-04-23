Bucciantini: "Vlahovic non possiamo perderlo. Ribery dà forza alla squadra, ma serve altro"

Il francese deve essere quel qualcosa in più per la Fiorentina. L'attaccante serbo deve rimanere, in più ha solo vent'anni

Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato a Radio Bruno, ecco la sua analisi:

"La Juventus sulle fascie senza Chiesa è più facile da analizzare, gli altri giocatori hanno bisogno di più metodo mentre lui ha il potere di saltare sempre gli avversari. Pirlo, possiede lui, Cuadrado e Kulusevski, i quali sono giocatori con caratteristiche diverse.

Per quanto riguarda il rinnovo di Ribery, ha rinnovato Ibrahimovic nella settimana in cui si è parlato di Superlega e delle cifre alte. Sono giocatori che non disputano tutte le partite, guarderei al futuro. Quando c’è Ribery dà forza alla squadra, ma bisogna ripartire da altro. Può essere un qualcosa in più, non una questione fondamentale del futuro. Comunque sono contento di aver visto un grande campione come lui nella Fiorentina.

La questione Vlahovic va affrontata. Lui ha preso il testimone che altri avevano lasciato lì. Diventa la nostra dichiarazione di dove vogliamo stare e cosa vogliamo fare nel calcio. Non si può perdere un giocatore come lui, in più a soli vent’anni”.

GENTILE: "PER I TIFOSI VIOLA, BATTERE LA JUVENTUS È COME VINCERE UNO SCUDETTO"

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