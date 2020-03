“Le affermazioni del ministro Spadafora sono sbagliate nel merito e nella sostanza, il ministro ignora le norme e rifiuta la responsabilità del suo ruolo. Invece di fare demagogia, sia coerente con le proprie azioni di governo e se necessario emani un decreto assumendosi responsabilità che sta scaricando su altri”. Così Paolo Dal Pino a 90° minuto risponde al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che nella stessa trasmissione Rai aveva accusato la Lega di essere irresponsabile. In accordo con l’Associazione calciatori italiana, il ministro aveva cercato in mattinata di fermare il campionato, trovando la ferma opposizione della Lega di A, che in un comunicato aveva difeso la scelta richiamando il decreto emanato dal governo nella notte, in cui è esplicitamente prevista la possibilità di giocare a porte chiuse.

Gazzetta.it