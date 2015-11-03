Notizie Diritti Tv Fiorentina

La Fiorentina ha incassato 59 milioni per i diritti TV, 6 milioni come premio per il piazzamento in classifica
07 luglio 2024 22:03
Nuova regola, il Governo ha deciso di pagare fino a 1 milione chi fa giocare i giovani fino a 23 anni
01 marzo 2024 17:34
De Laurentiis attacca Lotito: "Diritti tv gli servono per mantenere bilancio della Lazio"
13 novembre 2023 18:44
Tuttosport: "Il calcio si divide sui diritti TV, i tifosi sono certi di essere fregati, servono più abbonamenti"
24 ottobre 2023 12:01
900 milioni all'anno per la serie A: diritti TV a Dazn e Sky. Barone ha votato contro, con lui DeLa e Iervolino
23 ottobre 2023 15:17
Oggi le offerte di Sky, DAZN e Mediaset per i diritti TV, in caso di offerte basse la lega creerà un canale
16 ottobre 2023 11:23
La Fiorentina incassa 55,2 milioni dai diritti tv in questa stagione. 13 milioni in meno della Roma
14 giugno 2023 14:06
Dazn ancora al fianco della Serie A: "Pronti alla gara per i diritti. Preoccupa Juve in B? Sua audience alta"
23 marzo 2023 18:45
La serie A vuole comprare Sky per costruire la sua piattaforma. Il problema però è il prezzo
13 marzo 2023 12:13
Casini: "Partite in calendario sono troppe, auspichiamo un intervento del governo sulla pirateria"
11 marzo 2023 14:25
5 milioni di tifosi guardano la serie A con il pezzotto. Immagini in HD e segnale che arriva prima di Dazn e Sky
07 marzo 2023 14:48
La differenza tra Napoli e Fiorentina per soldi incassati dai diritti tv dalla serie A è di 17 milioni
21 febbraio 2023 14:38
Rai e Mediaset potrebbero trasmettere le partite della serie A in chiaro e gratis per tutti
16 febbraio 2023 15:28
"Con Amazon Prime le partite di serie A sarebbero gratis per tutti. Dazn non rinnoverà a questi prezzi"
15 febbraio 2023 22:02
Dalla prossima stagione Dazn non dovrebbe più avere esclusiva serie A, se la giocano Sky e Amazon
18 maggio 2022 16:21
Casini: "Svolta nella commercializzazione dei diritti all'estero. Alle squadra andranno più soldi dalle TV"
06 maggio 2022 13:52
La Fiorentina guadegnerà 45 milioni dai diritti TV, è all'ottavo posto. Prima l'Inter con 70 milioni
13 aprile 2022 11:36
Dazn che disastro, ha chiuso il bilancio del 2020 in perdita di 1,3 miliardi di euro, costi altissimi
23 febbraio 2022 16:21
Suicidio economico Juventus, voleva Dazn ma ascolti bassi fanno perdere metà soldi dei diritti tv
21 febbraio 2022 14:24
Dazn fa un passo verso gli abbonati, inserisce nell'app lo speed test per verificare la velocità
16 gennaio 2022 23:12
Scoppia le lite tra Dazn e Tim, adesso Sky è pronta ad approfittarne. Diritti tv in bilico?
09 dicembre 2021 17:15
Sky non l'ha presa bene, farà ricorso contro i diritti tv assegnati a Dazn per la serie A
26 marzo 2021 18:54
Dazn fa risparmiare i tifosi, 30 euro al mese per vedere tutta la serie A. No ai salotti post partita
26 marzo 2021 17:04
Gazzetta, diritti tv, resta la fase di stallo: la Fiorentina spinge per l'assegnazione a Dazn
12 marzo 2021 10:03
Corriere dello Sport, diritti tv, 7 club in pressing, c'è la Fiorentina ma si va ancora verso una fumata nera
08 marzo 2021 10:59
Colpo di scena, Sky trova partner e presenta offerta superiore di 20 milioni per i diritti della serie A
25 febbraio 2021 17:37
L'assemblea va deserta, la Serie A si spacca ancora: tra diritti tv e fondi, la posizione della Fiorentina
18 febbraio 2021 13:31
I club che vogliono Sky non si presentato e la riunione di Lega salta. Fiorentina dalla parte di Dazn
17 febbraio 2021 18:36
Dazn ad un passo dal prendere tutte le partite di serie A. L'abbonamento costerà 30 euro al mese
16 febbraio 2021 19:42
Svolta storica in Serie A, via libera alla creazione della media company per i diritti tv
09 settembre 2020 18:02
Lega, giovedì verrà eletto il nuovo consigliere: duello tra Barone, dg viola ed il presidente dell'Hellas Setti
28 luglio 2020 12:49
Diritti tv, Barone concorde con De Laurentiis: creazione di un canale della Lega e introiti doppi
21 luglio 2020 11:41
Lega Serie A: "Nessuno stop alle partite su Sky. Necessario riaprire gli stadi al più presto"
13 luglio 2020 16:42
Accordo a un passo, alcuni match di Serie A in chiaro. Ecco quanti e dove vederli
11 giugno 2020 13:09
E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare
10 maggio 2020 14:10
Serie A, Amazon studia i diritti tv, si prospetta una sfida con DAZN per il triennio 2021-2024
26 marzo 2020 00:50
La Serie A rischia di non ripartire: pronto un programma di interventi pubblici suddiviso in sei punti
22 marzo 2020 12:45
Diritti TV, nuovo regolamento: più soldi a chi schiera i giovani
04 gennaio 2019 17:28
Riforma Diritti TV: la Fiorentina avrà più soldi grazie ai giovani
02 novembre 2018 11:18
Diritti TV, chi punterà sui giovani del proprio vivaio avrà dai 60 ai 110 milioni di euro
01 novembre 2018 11:07
Diritti TV, la Fiorentina incasserà 30 milioni in più. Ecco come verranno utilizzati
15 giugno 2018 18:11
Diritti TV: ecco DAZN di Perform, 3 partite sul portale e highlights. Costo accessibile a tutti
14 giugno 2018 11:46
Diritti TV, la lega incassa il 20% in più. Nuovi ricavi per la viola, ecco quanto guadagnerà
13 giugno 2018 22:25
Diritti TV, offerte inferiori a 1.1mld, Miccichè adesso tiene le redini e si lavora su tre pacchetti.
13 giugno 2018 16:37
Gazzetta, Diritti TV: per vedere la Serie A servono due abbonamenti, addio a 90esimo minuto
09 giugno 2018 11:10
La Gazzetta Dello Sport, caos diritti tv: tutto rimandato a Lunedì. Le squadre medio-piccole temono il peggio...
24 maggio 2018 09:45
Diritti Tv, è caos totale: annullato bando Mediapro. Il Tribunale: "Tutto da rifare"
09 maggio 2018 12:00
Diritti TV, accordo tra Sky e Mediaset, martedì l'incontro con Mediapro. Le nuove tecnologie...
31 marzo 2018 10:00
Nuovi diritti TV: la Fiorentina intascherà 20 milioni di euro in più. Ecco come saranno utilizzati
02 marzo 2018 11:00
Nuova riforma dei Diritti TV, la Fiorentina guadagna quasi 20 milioni. Svolta viola, il motivo...
06 febbraio 2018 22:45
Pay tv, web, o Amazon? Come guardare le partite di Serie A dalla prossima stagione...
06 febbraio 2018 13:07
Smacco Mondiale per la Rai che adesso si prende la Champions in chiaro il mercoledì sera
14 gennaio 2018 15:19
De Laurentiis tuona: "Ritiro il Napoli dal campionato". Il motivo? Il suo voto non viene valorizzato
05 gennaio 2018 16:56
DIRITTI TV, PASSA LA RIVOLUZIONE, LA FIORENTINA GUADAGNA 6 MILIONI. PIANGONO LE BIG D'ITALIA
03 novembre 2017 22:30
Calcio e Finanza: come cambiano i diritti TV. Sorridono le medio grandi come la Fiorentina che avranno maggiori ricavi
31 ottobre 2017 14:02
Come cambieranno i diritti tv. Dal governo una mano per la divisione. Più soldi alle piccole
12 ottobre 2017 10:36
Mencucci: "Diritti tv? Non vanno svenduti. Se serve faremo un canale della Lega..."
19 giugno 2017 16:46
Dal 2018 la Champions League tornerà su Sky. Una gara a settimana sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Mediaset addio
01 giugno 2017 11:19
La Rai molla la Formula 1 per la Champions. Nuovi scenari per i diritti tv dal 2018
04 dicembre 2016 10:58
Nuovo accordo sui diritti tv in Lega Calcio. I club avranno un milione di euro in più
25 novembre 2016 21:17
Cambiano gli orari delle partite dal 2018, mai più la domenica alle 15, una gara in chiaro per tutti
17 ottobre 2016 16:25
Più soldi divisi in parti uguali e una partita a settimana in chiaro. Ecco la nuova legge per i diritti tv
15 luglio 2016 16:26
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