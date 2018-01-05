De Laurentiis tuona: "Ritiro il Napoli dal campionato". Il motivo? Il suo voto non viene valorizzato

"Ritiro il Napoli dal campionato". Questa la provocazione d Aurelio De Laurentiis, riportata dalla Gazzetta dello Sport, dopo l'Assemblea di Lega di ieri in cui è stato approvato il bando per la vendi...

"Ritiro il Napoli dal campionato". Questa la provocazione d Aurelio De Laurentiis, riportata dalla Gazzetta dello Sport, dopo l'Assemblea di Lega di ieri in cui è stato approvato il bando per la vendita dei Diritti TV in Italia per il triennio 2018/21. Il numero uno del club partenopeo, al pari della Roma, s'è astenuto da una votazione che ha visto 18 club esporsi a favore del lavoro svolto da Lega e Infront che puntano a incassare 1050 milioni a stagione. Per De Laurentiis in questo modo il prodotto Serie A non viene sufficientemente valorizzato.

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