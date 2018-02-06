Pay tv, web, o Amazon? Come guardare le partite di Serie A dalla prossima stagione...

Mediapro ha acquisito i diritti come intermediario e quindi dovrà rivenderli agli operatori presenti sul territorio italiano. L’intenzione degli spagnoli è di dialogare con tutte le piattaforme aprend...

Mediapro ha acquisito i diritti come intermediario e quindi dovrà rivenderli agli operatori presenti sul territorio italiano. L’intenzione degli spagnoli è di dialogare con tutte le piattaforme aprendo il mercato a quelle emergenti.

I diritti dovrebbero essere venduti per piattaforma e non per prodotto: quindi tutti avranno (più o meno) tutto. Sky e Mediaset, come gli altri, dovranno acquistare le licenze da Mediapro se vorranno trasmettere la Serie A. Al momento non c’è certezza ma è plausibile ritenere che le partite continueranno a essere visibili sulle due pay tv.

Tendenzialmente, la Serie A si vedrà attraverso più operatori rispetto ad adesso. Con un occhio di riguardo per le nuove tecnologie. Alle dirette web si era già interessata Perform, che potrebbe rifarsi sotto.

Il prodotto potrebbe solleticare anche Amazon, per il suo servizio Prime. Nei prossimi due mesi le idee saranno più chiare.

Fonte: La Gazzetta dello Sport