Gazzetta, diritti tv, resta la fase di stallo: la Fiorentina spinge per l’assegnazione a Dazn

Tutto come previsto. La Lega continua a essere divisa in due schieramenti contrapposti dopo aver vissuto settimane di unità. Nell’apertura del videocollegamento, Dal Pino ieri a richiamato i club a responsabilità e coesione, le stesse che avevano accompagnato i lavori della Lega fino alla fine dello scorso gennaio. Discorso apprezzato da molti. I sette club che spingono per velocizzare la pratica dell’assegnazione (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Verona) hanno invece tenuto il punto. E’ il gruppo che preme per la vendita immediata a DAZN, con la minaccia di pretese risarcitorie nel caso i tempi di cessione si allungassero oltre la scadenza delle proposte rendendo necessario un altro bando e la riformulazione delle offerte. L’intenzione è quella di superare lo stallo attuale. Ieri undici voti favorevoli all’assegnazione a DAZN gli altri 9 astenuti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, AMRABAT CI SARÀ CONTRO IL BENEVENTO: PROBLEMA ALLA SCHIENA SUPERATO PER IL CENTROCAMPISTA