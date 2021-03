Gazzetta, Amrabat ci sarà contro il Benevento: problema alla schiena superato per il centrocampista

Bramata è l’anagramma del suo nome. Ed Amrabat la Fiorentina l’ha voluta davvero a tutti i costi rifiutando squadre come Milan e Napoli. Nella Fiorentina di quest’anno si è integrato perfettamente. L’Amrabat di Verona non si è mai visto a Firenze. Il suo recupero in vista della sfida di domani contro il Benevento è una bella notizia per Prandelli. Il leggero problema alla schiena che lo aveva costretto ad abbandonare il campo contro il Parma pare superato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

