Diritti TV, accordo tra Sky e Mediaset, martedì l'incontro con Mediapro. Le nuove tecnologie...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, la Lega Italiana conta di incassare 50 milioni a stagione per la vendita dei diritti tv relativi alla trasmissione di Coppa I...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, la Lega Italiana conta di incassare 50 milioni a stagione per la vendita dei diritti tv relativi alla trasmissione di Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il triennio 2018-2021.

Martedì giorno chiave: Mediapro (intermediario per la vendita dei diritti televisivi) rivenderà i diritti televisivi acquistati per il triennio 2018-2021 ad una cifra ovviamente più alta dei 1050 milioni di euro investiti. L'interesse di Mediapro è quello di aprire a nuove tecnologia come le WebTv, ma Sky e Mediaset dopo anni di dissenso hanno fatto un'alleanza visto che, nella piattaforma del digitale terrestre vi sono in "chiaro" alcuni canali Sky. Dunque martedì la resa dei conti con i club che presto capiranno con chi avranno a che fare nel prossimo triennio.