Nardella: "Nuovo stadio? Inizio lavori nel 2019. I Della Valle in un momento difficile sono stati vicino a Firenze"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Salotto Viola la trasmissione di Luca Calamai e Mario Tenerani. Sono tanti i temi toccati, questa una sintesi delle sue dichiarazioni:"N...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Salotto Viola la trasmissione di Luca Calamai e Mario Tenerani. Sono tanti i temi toccati, questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

"Nuovo stadio? L'inizio dei lavori è previsto per Ottobre 2019, la manovra più importante è la variante del piano urbanistico per la riqualificazione dell’ area di Castello. Da qui potremmo spostare la Mercafir e poi attendiamo la Fiorentina per il progetto definitivo. Il percorso è tracciato e delineato e adesso tutti devono fare la propria parte. Il primo tassello è sistemare l'areoporto, una volta sbloccato quello il resto viene di conseguenza. Noi del Comune daremo gratuitamente l’area Mercafir, la Fiorentina pagherà lo spostamento dei Mercati Generali, verrà spostata la zona della Mercafir a Castello, i soldi che necessitano per il cambio di zona, sarà a carico della Fiorentina, per una cifra stimata tra i 15 ed i 20 milioni di euro.

I Della Valle? In un momento così difficile sono stati vicini alla Fiorentina e alla città di Firenze. Questo shock può far ripartire un rapporto che era incrinato e se potrà servire a qualcosa io farò la mia parte. Pioli? Una persona speciale umanamente parlando, ha gestito egregiamente il momento delicato.