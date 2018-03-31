(FOTO) Veretout su Instagram: "Finale di stagione, avanti Fiorentina! #ForzaViola"
Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout ha pubblicato tramite il suo profilo ufficiale di Instagram un post precedente a Fiorentina-Crotone: "Finale di stagione, avanti Fiorentina!" Questa...
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 10:13
Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout ha pubblicato tramite il suo profilo ufficiale di Instagram un post precedente a Fiorentina-Crotone: "Finale di stagione, avanti Fiorentina!" Questa la diapositiva del post: