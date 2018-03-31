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(FOTO) Veretout su Instagram: "Finale di stagione, avanti Fiorentina! #ForzaViola"

Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout ha pubblicato tramite il suo profilo ufficiale di Instagram un post precedente a Fiorentina-Crotone: "Finale di stagione, avanti Fiorentina!" Questa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 10:13
(FOTO) Veretout su Instagram: "Finale di stagione, avanti Fiorentina! #ForzaViola" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout ha pubblicato tramite il suo profilo ufficiale di Instagram un post precedente a Fiorentina-Crotone: "Finale di stagione, avanti Fiorentina!" Questa la diapositiva del post:

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