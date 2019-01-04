Diritti TV, nuovo regolamento: più soldi a chi schiera i giovani

La riforma che cambia la Serie A. Si va oltre ai sogni e oltre i buoni propositi, con una mossa fatta per incentivare le società e far crescere il calcio giovanile italiano. Puntare forte sui giovani,...

La riforma che cambia la Serie A. Si va oltre ai sogni e oltre i buoni propositi, con una mossa fatta per incentivare le società e far crescere il calcio giovanile italiano. Puntare forte sui giovani, con un incentivo... in denaro. E' questa la mossa che arriva direttamente dal governo, contenuta nella Legge di Bilancio approvata prima di capodanno, che sostanzialmente modifica la Legge Melandri, che dal 2008 regolamenta i diritti tv e la loro suddivisione tra le squadre di serie A. Così cambia la ripartizione, introducendo un nuovo concetto fondamentale: il minutaggio dato ai giovani tra 15 e 23 anni.

Fonte: Calciomercato.com