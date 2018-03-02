Nuovi diritti TV: la Fiorentina intascherà 20 milioni di euro in più. Ecco come saranno utilizzati

La Fiorentina guadagnerà 20 milioni in più in base alla nuova distribuzione maggiormente equa dei diritti televisivi in Italia.Saranno infatti 66 i milioni che riceverà la Fiorentina a fronte dei 47...

La Fiorentina guadagnerà 20 milioni in più in base alla nuova distribuzione maggiormente equa dei diritti televisivi in Italia.

Saranno infatti 66 i milioni che riceverà la Fiorentina a fronte dei 47 che sono quelli che vengono percepiti attualmente dalla società viola.

Come verranno reinvestiti i nuovi proventi? La Fiorentina come noto è in auto finanziamento e avere nuovi ricavi è l'unico modo per accrescere la qualità della rosa.

Le nuove risorse, fa trapelare la Fiorentina, verranno esclusivamente utilizzate per aumentare il monte ingaggi che era stato notevolmente abbassato.

Dunque con i 20 milioni, si potrebbe alzare di 10 il monte ingaggi, visto che un milione di euro netto corrisposto equivale ad una spesa di due milioni lordi.

Aumentando gli stipendi la Fiorentina conta di poter ingaggiare giocatori di maggiore spessore, e con un piano abbastanza rapido spera di rientrare nelle coppe europee.