Tuttosport: "Il calcio si divide sui diritti TV, i tifosi sono certi di essere fregati, servono più abbonamenti"

Tuttosport parla della fregatura dei tifosi che saranno ancora costretti a fare più abbonamenti per seguire il calcio

Interessante analisi di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sull'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A quest'oggi sulle colonne del quotidiano torinese: "Mentre il calcio si divide per decidere se un miliardo all’anno per cinque anni è un buon accordo oppure no, i tifosi hanno comunque la certezza della fregatura di doversi districare fra diversi abbonamenti per seguire la propria squadra del cuore. Se la Serie A sarà tutta su Dazn per i prossimi cinque anni (con tre partite a giornata su Sky), la Champions e le coppe europee saranno su Sky (e qualcosina su Prime Video). E questo non è un dettaglio, perché l’utente finale, ovvero il tifoso, non ha risorse illimitate da spendere per la sua passione e il rischio, per la Serie A, è che faccia delle scelte". Lo riporta TMW

Ricordiamo che il presidente della Fiorentina Commisso era contrario all'assegnazione così dei diritti TV, ma purtroppo non è riuscito a far cambiare idea alla Lega Calcio

CHIRICO PROVOCA I TIFOSI DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/chirico-provoca-fiorentina-brutta-ieri-ma-tranquilli-con-la-juve-vale-una-stagione-fara-la-gara-della-vita/228009/