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Chirico provoca: "Fiorentina brutta ieri, ma tranquilli con la Juve vale una stagione, farà la gara della vita"

Il giornalista Marcello Chirico ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Empoli e ha ironizzato citando la Juve

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2023 11:39
Chirico provoca: "Fiorentina brutta ieri, ma tranquilli con la Juve vale una stagione, farà la gara della vita" -
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Su 7 Gold l'opinionista Marcello Chirico ha commentato ironicamente la sconfitta casalinga della Fiorentina contro l'Empoli: "La Fiorentina ha giocato molto male oggi, ma potete stare tranquilli. La viola a breve affronterà la Juventus e potrà fare la sua partita della vita. La squadra viola è come il Torino: per loro le gare con la Vecchia Signora sono quelle più importanti, per loro valgono un'intera stagione".

IL PARERE DI PARISI

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