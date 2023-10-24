Chirico provoca: "Fiorentina brutta ieri, ma tranquilli con la Juve vale una stagione, farà la gara della vita"

Il giornalista Marcello Chirico ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Empoli e ha ironizzato citando la Juve

A cura di Redazione Labaroviola 24 ottobre 2023 11:39

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