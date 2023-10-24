Chirico provoca: "Fiorentina brutta ieri, ma tranquilli con la Juve vale una stagione, farà la gara della vita"
Il giornalista Marcello Chirico ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Empoli e ha ironizzato citando la Juve
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2023 11:39
Su 7 Gold l'opinionista Marcello Chirico ha commentato ironicamente la sconfitta casalinga della Fiorentina contro l'Empoli: "La Fiorentina ha giocato molto male oggi, ma potete stare tranquilli. La viola a breve affronterà la Juventus e potrà fare la sua partita della vita. La squadra viola è come il Torino: per loro le gare con la Vecchia Signora sono quelle più importanti, per loro valgono un'intera stagione".
https://www.labaroviola.com/parisi-chiedo-scusa-per-la-gara-di-ieri-tutti-sapevano-quando-ci-tenessi-alla-gara-con-lempoli/228006/