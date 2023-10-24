Parisi: "Chiedo scusa per la gara di ieri, tutti sapevano quando ci tenessi alla gara con l'Empoli"

Il difensore della Fiorentina Parisi su Instagram ha commentato la sconfitta della sua squadra in casa contro l'Empoli

Sul suo profilo Instagram Fabiano Parisi ha commentato la sconfitta casalinga contro l'Empoli. Queste le sue parole: "Ci tenevo particolarmente a far bene in questa partita. Per mille motivi: per la classifica, per la nostra crescita, perché era un derby, perché giocavo contro la squadra che mi ha lanciato, per onorare al meglio chi ha creduto in me. Non ci siamo riusciti e mi spiace molto. Ora però nessuna distrazione: testa già all'Europa".

MILENKOVIC DISASTROSO NELLA GARA DI IERI

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