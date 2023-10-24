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Parisi: "Chiedo scusa per la gara di ieri, tutti sapevano quando ci tenessi alla gara con l'Empoli"

Il difensore della Fiorentina Parisi su Instagram ha commentato la sconfitta della sua squadra in casa contro l'Empoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2023 11:23
Parisi: "Chiedo scusa per la gara di ieri, tutti sapevano quando ci tenessi alla gara con l'Empoli" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Parisi: "Chiedo scusa per la gara di ieri, tutti sapevano quando ci tenessi alla gara con l'Empoli"

Sul suo profilo Instagram Fabiano Parisi ha commentato la sconfitta casalinga contro l'Empoli. Queste le sue parole: "Ci tenevo particolarmente a far bene in questa partita. Per mille motivi: per la classifica, per la nostra crescita, perché era un derby, perché giocavo contro la squadra che mi ha lanciato, per onorare al meglio chi ha creduto in me. Non ci siamo riusciti e mi spiace molto. Ora però nessuna distrazione: testa già all'Europa".

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