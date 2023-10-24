Milenkovic è un disastro contro l'Empoli, responsabilità sui due gol è da 4 per tutti i giornali

Milenkovic ha fornito una prestazione disastrosa contro l'Empoli dove è stato il peggiore in campo dei suoi

Tutta la Fiorentina ha giocato molto male ieri, ma il peggiore, almeno secondo tutti i quotidiani, è stato sicuramente Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, indubbiamente colpevole su entrambe le reti dell'Empoli, ha preso votacci in pagella. Questo il parere dei quotidiani:

Corriere dello Sport 4 - Pronti, via, interrompe una discesa pericolosa di Cambiaghi, ma poi si perde Caputo nell’1-0 e quello è solo l’inizio di una serie nusuale per lui di errori e incertezze gravi

Tuttosport 4 - Sbaglia sulla rete di Caputo, lasciando scappare l’attaccante e ripete l’errore su Gyasi

Labaroviola 4 - Sbaglia movimenti in occasione del gol del vantaggio dell’Empoli, non è concentrato. Soffre tutti i duelli con gli attaccanti dell’Empoli, dormita clamorosa in occasione del secondo gol

Gazzetta dello Sport 4,5 - La dormita sul secondo gol è incredibile. Male anche sul primo, male più o meno sempre, anche in impostazione e al tiro.

La Nazione 4,5 - All'inizio c'è una buona chiusura su Cambiaghi, è pessima invece quella su Caputo che segna il gol del vantaggio empolese. Primo tempo tra rattoppi e sbandate. Male anche nella ripresa, disastrosa la valutazione sull'assist centrale che lascia la strada libera per il raddoppio di Gyasi, che raccoglie un tracciante basso da destra. Lo sguardo di Milenkovic dice davvero tutto: serata davvero flop.