Notizie Chirico Fiorentina

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Sentite lo juventino Chirico: "Vlahovic è un attaccante da Fiorentina, non di certo la punta titolare della Juventus"

12 agosto 2024 14:00

Chirico: "A Firenze odio per la Juve di generazione in generazione, inutile parlare di rispetto"

14 maggio 2024 22:53

Chirico attacca Commisso: "Hai preso tanti soldi per Chiesa e Vlahovic, ora parli dei debiti della Juve?"

24 febbraio 2024 13:02

Chirico provoca: "Fiorentina brutta ieri, ma tranquilli con la Juve vale una stagione, farà la gara della vita"

24 ottobre 2023 11:39

"Commisso invece di sbraitare contro la Juve, pensi a comprare giocatori per arrivarci in Europa"

24 luglio 2019 12:20

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