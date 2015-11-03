Notizie Chirico Fiorentina

Sentite lo juventino Chirico: "Vlahovic è un attaccante da Fiorentina, non di certo la punta titolare della Juventus"
12 agosto 2024 14:00
Chirico: "A Firenze odio per la Juve di generazione in generazione, inutile parlare di rispetto"
14 maggio 2024 22:53
Chirico attacca Commisso: "Hai preso tanti soldi per Chiesa e Vlahovic, ora parli dei debiti della Juve?"
24 febbraio 2024 13:02
Chirico provoca: "Fiorentina brutta ieri, ma tranquilli con la Juve vale una stagione, farà la gara della vita"
24 ottobre 2023 11:39
"Commisso invece di sbraitare contro la Juve, pensi a comprare giocatori per arrivarci in Europa"
24 luglio 2019 12:20
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