Chirico attacca Commisso: “Hai preso tanti soldi per Chiesa e Vlahovic, ora parli dei debiti della Juve?”

Nella lettera del presidente Rocco Commisso, rivolgendosi apertamente ai tifosi viola che hanno aspramente criticato la dirigenza, si è altresì soffermato sulla parentesi dei club indebitati. Il giornalista Marcello Chirico, nella sua rubrica su IlBianconero.com, ha voluto commentare questo attacco del patron viola, confrontando la situazione debitoria della Juventus con quella dell’Inter. Ecco cosa scrive:

“La rubrica di oggi la dedichiamo a un caro amico: Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Che è tornato a parlare e a sfogarsi con gli avversari – uno in particolare, la Juventus – attraverso una lettera. In questa lettera, cosa scrive? Che deve competere con squadre con situazioni legate a debiti notevoli. Anzi, fa pure riferimento a club con continui aumenti di capitale.

Il riferimento è sempre ai bianconeri, come già accaduto. La Juve oggi è indebitata di 340 milioni, cifre ben inferiori rispetto all’Inter, che Commisso non cita mai. Chissà perché. Ma perché il patron viola cita sempre la Juventus? Ha preso tanti soldi per Chiesa e Vlahovic, non avanza alcun debito. Ha pure preso in prestito, lui, Arthur e chissà se lo riscatterà.

Quello che non si capisce è perché non faccia queste accuse durante le riunioni di Lega, quando ci sono tutti i presidenti. Lo dica in faccia, non nella lettera aperta ai tifosi”.

LEGGI ANCHE: LA FIORENTINA PIOMBA SU HAFIZ UMAR IBRAHIM