Chirico: “A Firenze odio per la Juve di generazione in generazione, inutile parlare di rispetto”

Il giornalista ed opinionista televisivo Marcello Chirico ha commentato con un video Youtube l’episodio del Franchi dove una bimba ha ripetuto più volte a favore di telecamera Juve m***a:

“A Firenze oggi ci insegnano che urlare uno Juve m***a è puro sfottò, roba innocente, soprattutto se detta da una bambina in diretta televisiva. In più, detto prima di un Fiorentina–Monza, quando la Juventus non c’entra proprio nulla. Ma sappiamo bene quanto a Firenze si odi il club bianconero, tanto che questo sentimento viene tramandato di generazione in generazione.

E le magliette con il -39, per fare umorismo macabro sui morti dell’Heysel, le abbiamo viste solo a Firenze e uno Juve m***a, scandito in diretta tv da una bambina, lo abbiamo visto per la prima volta a Firenze. Senza voler fare moralismo, intervenga la Federazione, altrimenti è inutile voler parlare di rispetto”.

Lo riporta ilbianconero.com

