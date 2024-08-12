Sentite lo juventino Chirico: "Vlahovic è un attaccante da Fiorentina, non di certo la punta titolare della Juventus"

Il noto giornalista di fede bianconera ha commentato l'inizio non esaltante della nuova squadra targata Thiago Motta

Attraverso il proprio canale youtube Marcello Chirico, noto opinionista juventino, ha commentato l'inizio non esaltante della Juventus di Thiago Motta e ha parlato dell'ex attaccante viola Dusan Vlahovic: "Vlahovic ha giocato male tutte le amichevoli fatte, non lo vedo con la testa giusta, ha delle occasioni ma le ha sciupate tutte. Non ho capito come va servito questo giocatore, con Allegri si diceva che non aveva palloni utili, però per ora ha sempre delle chance per segnare ma in un modo o nell'altro le cestina. Per me Vlahovic non è da Juve, ma è un giocatore da squadre come la Fiorentina e poi è stato sopravvalutato dall'opinione pubblica per quello che ha fatto in viola, da noi quasi sempre non ha reso, non può essere la punta titolare della Juventus."

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