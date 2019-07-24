"Commisso invece di sbraitare contro la Juve, pensi a comprare giocatori per arrivarci in Europa"

Queste le parole sul Bianconero.com di Marcello Chirico, giornalista di fede bianconera:“Sapete cosa? Se la sua Fiorentina può sperare di arrivare quarta e giocare la Champions League è proprio grazie...

Queste le parole sul Bianconero.com di Marcello Chirico, giornalista di fede bianconera:

“Sapete cosa? Se la sua Fiorentina può sperare di arrivare quarta e giocare la Champions League è proprio grazie alla Juve che in questi anni di immobilismo del calcio italiano è stata l’unica a farsi onore in Europa ed a permettere al nostro calcio di avere quattro posti in Champions. Commisso faccia una cosa, invece di sbraitare contro la Juve, pensi a comprare qualche giocatore per sperare di arrivarci, in Europa. Altrimenti è normale che Chiesa voglia venire alla Juve”.