Diritti TV, chi punterà sui giovani del proprio vivaio avrà dai 60 ai 110 milioni di euro

Togliendo la mutualità, il monte-diritti tv è superiore al miliardo e 110 milioni. Le risorse attribuite sulla base del minutaggio saranno il 6 per cento di quella cifra, quindi circa 66 milioni, ma n...

A cura di Redazione Labaroviola 01 novembre 2018 11:07

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

Condividi