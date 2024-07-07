La Fiorentina ha incassato 59 milioni per i diritti TV, 6 milioni come premio per il piazzamento in classifica

La Fiorentina per la stagione 2023/24 ha incassato 59,4 milioni di Euro provenienti da i diritti televisivi della Serie A piazzandosi così all'ottavo posto dietro l'Atalanta tra le squadre che hanno i...

La Fiorentina per la stagione 2023/24 ha incassato 59,4 milioni di Euro provenienti da i diritti televisivi della Serie A piazzandosi così all'ottavo posto dietro l'Atalanta tra le squadre che hanno incassato di più. Al primo posto per i ricavi da diritti televisivi c'è l'Inter che ha incassato 101 milioni piazzandosi davanti Milan e Juventus. La Fiorentina ha incassato anche 6 milioni come premio per l'ottavo posto raggiunto nella classifica della scorsa Serie A, soldi che aiuteranno la società ad avere i conti in ordine ed un bilancio senza grandi perdite

KEAN AL VIOLA PARK

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