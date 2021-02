I club che vogliono Sky non si presentato e la riunione di Lega salta. Fiorentina dalla parte di Dazn

Come riporta La Repubblica, manca il numero legale, quindi tutto è rinviato in Lega Calcio. I presidenti e i dirigenti di Bologna, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento, Spezia, Torino e Roma hanno disertato l’assemblea di oggi della Lega di Serie A, in cui si sarebbe dovuta discutere l’assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/2024.

Una mossa deliberata, per provare a imporre invece l’altra votazione attesa: quella sulla costituzione della nuova media company partecipata da fondi d’investimento.

Il risultato è lo stallo. Sono infatti 7 i club che, al contrario, spingevano perché si scegliesse oggi fra Sky e Dazn il broadcaster partner della Serie A per le prossime tre stagioni.Intanto, arriva una notizia che i club di Serie A aspettavano da tempo: Sky deve pagare l’ultima delle sei rate dei diritti della stagione 2019/2020, finora mai corrisposta.

Nella partita per decidere chi trasmetterà le partite del campionato, una mossa importante – forse decisiva – la ha fatta il tribunale di Milano, che ha depositato l’ordinanza firmata il 12 febbraio dal giudice Stefano Tarantola, per concedere “la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo” per il pagamento della tranche mancante.

Quella che Sky aveva congelato per via del lockdown e mai aveva accettato di versare: 130 milioni di euro, che adesso dovrà liquidare ai club di Serie A. Una specie di manna, in un momento di crisi di liquidità a causa degli spalti vuoti (e non solo). In più, il tribunale ha fissato l’esame delle istanze istruttorie per l’8 giugno 2021.Certo l’esecuzione dell’ingiunzione indebolisce anche il “rilancio” con cui poche ore fa Sky aveva messo sul piatto il versamento istantaneo – entro tre giorni – di 505 milioni di euro se la Lega avesse votato per accettare l’offerta di 750 milioni all’anno.

Di quel mezzo miliardo, 130 milioni li mette sul tavolo il tribunale: restano 375, che non sono certo pochi. Ma basteranno a far cambiare idea al solidissimo fronte che ha scelto Dazn, la cui offerta è complessivamente superiore?

IL RETROSCENA DA NAPOLI, COMMISSO AVEVA OFFERTO A GATTUSO TRE VOLTE DI PIÙ DI DE LAURENTIIS