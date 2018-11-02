Labaro Viola

Riforma Diritti TV: la Fiorentina avrà più soldi grazie ai giovani

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, la nuova riforma della spartizione dei diritti tv, la Fiorentina avrà più proventi. Il tutto avverrà con una diminuzione dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2018 11:18
Riforma Diritti TV: la Fiorentina avrà più soldi grazie ai giovani -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Diritti Tv
Chiesa
Sottil
Condividi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, la nuova riforma della spartizione dei diritti tv, la Fiorentina avrà più proventi. 

Il tutto avverrà con una diminuzione della percentuale per le società in base al pubblico (dal 20% al 10%) a favore di quelle società, che valorizzano i giovani. Questo 10% ammonta a circa 1mld e 200mln. 

Chi ne beneficia? Le società che hanno fatto crescere nei propri vivai calciatori che abbiano almeno 3 campionati in Serie A. 

Ad oggi i giocatori sarebbero: Barella, Depaoli, Chiesa e Sottil. Donnarumma e Cutrone, Pellegrini, Adjapong, Edera.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok