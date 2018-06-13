Diritti TV, la lega incassa il 20% in più. Nuovi ricavi per la viola, ecco quanto guadagnerà
Sono stati assegnati i diritti tv della Serie A per il triennio 2018/21. Ad aggiudicarseli sono stati Sky e Perform. Complessivamente la Lega incasserà 973 milioni di euro dalle due emittenti e, conta...
Sono stati assegnati i diritti tv della Serie A per il triennio 2018/21. Ad aggiudicarseli sono stati Sky e Perform. Complessivamente la Lega incasserà 973 milioni di euro dalle due emittenti e, contando anche la cessione dei diritti all’estero, riceverà 1,4 miliardi di euro, a cui va aggiunta anche una parte variabile di circa 100 milioni in funzione di ricavi e abbonati dei due operatori. L'offerta è stata dunque del 20% superiore alle aspettative. La Fiorentina guadagnerà cosi' dalla TV 80 milioni di euro annui invece dei 66 milioni inizialmente previsti. La viola guadagnava precedentemente 50 milioni circa quindi la società avrà un tesoretto di 30 milioni di euro in più ogni anno da incassare. Per i tifosi invece dolenti novità. Per vedere tutte le partite saranno necessari due abbonamenti.