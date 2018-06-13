Diritti TV, la lega incassa il 20% in più. Nuovi ricavi per la viola, ecco quanto guadagnerà

Sono stati assegnati i diritti tv della Serie A per il triennio 2018/21. Ad aggiudicarseli sono stati Sky e Perform. Complessivamente la Lega incasserà 973 milioni di euro dalle due emittenti e, conta...

A cura di Redazione Labaroviola 13 giugno 2018 22:25

Condividi