Sky non l’ha presa bene, farà ricorso contro i diritti tv assegnati a Dazn per la serie A

Diritti tv dei prossimi tre anni di serie A assegnati a Dazn, ma come riporta il Sole 24 Ore, Sky starebbe valutando di fare ricorso. La motivazione del ricorso sarebbe legata a quanto è emerso nell’assemblea della Lega Serie A di martedi’ 23 marzo, dove il consulente tecnico nominato da Via Rosellini per valutare i rischi e le difficoltà di connessione su internet si è riferito continuamente, anche per iscritto, all’offerta Dazn come la “proposta Dazn-Tim”. Questo dettaglio renderebbe chiaro che, anche per la Lega, l’offerta è oramai un’offerta congiunta Tim-Dazn e quindi diversa da quella che era stata presentata in sede di partecipazione al bando e comunque condizionata al supporto tecnologico e finanziario di Tim. Lo strascico legale è uno scenario più che mai temuto dai club, per l’impatto che potrebbero avere sulle anticipazioni bancarie sulle future fatture dei diritti del Campionato di serie A.

