Diritti TV, la Fiorentina incasserà 30 milioni in più. Ecco come verranno utilizzati

Sky e Perform si sono aggiudicati i diritti televisivi per il periodo 2018-2021. È stato raggiunto un importo superiore a 973 milioni di euro, circa 20% in più rispetto alle offerte di gennaio. Sommat...

Sky e Perform si sono aggiudicati i diritti televisivi per il periodo 2018-2021. È stato raggiunto un importo superiore a 973 milioni di euro, circa 20% in più rispetto alle offerte di gennaio. Sommati con le vendite del nostro calcio ai Paesi esteri si sfonderà il tetto dei 1,4 miliardi. Il tesoretto della Fiorentina dunque potrà aumentare e volendo essere sfruttato sul mercato. La Fiorentina infatti fino allo scorso anno guadagnava 48,7 milioni di euro dai diritti TV mentre nella prossima stagione guadagnerà circa 80,1 milioni. Ecco come è l’attuale ripartizione.

INCASSO STAGIONE SCORSA:

PARTI UGUALI 40% 18,5

INDAGINI 25% 8,5

POPOLAZIONE 5% 1,3

STORIA 10% 7

5 ANNI PRECEDENTI 15% 11,2

ULTIMO ANNO 5% 2,2

TOTALE INCASSO 2017 = 48,7 MILIONI

INCASSO PREVISTO PER LA PROSSIMA STAGIONE

PARTI UGUALI 50% 36,6

TIFOSI 20% 15,70

STORIA 5% 5,50

ANNI PRECEDENTI 10% 11,90

ULTIMO ANNO 15% 10,40

TOTALE INCASSO 2018= 80,10 MILIONI

La Fiorentina dunque avrà 30 milioni in più per il proprio monte stipendi e la propria campagna trasferimenti. Molto importanti sono i risultati dell’ultimo anno, la Fiorentina dunque dovrà migliorare i propri risultati non solo per entrare nelle coppe Europee ma anche per restare in alto per quanto riguarda le entrate dai diritti TV.

Lorenzo Bigiotti