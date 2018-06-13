Diritti TV, offerte inferiori a 1.1mld, Miccichè adesso tiene le redini e si lavora su tre pacchetti.

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Si apre una fase di rilanci immediati, della durata di un'ora e mezza, la partita sui diritti tv della Serie A. Valutate le offerte ricevute da Sky, Mediaset e Perform, l'ass...

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Si apre una fase di rilanci immediati, della durata di un'ora e mezza, la partita sui diritti tv della Serie A. Valutate le offerte ricevute da Sky, Mediaset e Perform, l'assemblea di Lega, come previsto dal bando nel caso di proposte inferiori al prezzo minimo complessivo di 1.1 miliardi di euro, ha deciso di sospendere il lavori e aprire la nuova fase con gli stessi tre operatori, per ottenere offerte migliorative. Le trattative saranno gestite dal presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, assieme ai presidenti di alcuni club. Si svolgeranno dalle 15 alle 16.30, negli uffici della Lega. L'assemblea riprenderà alle 16.30 e procederà, se del caso, all'assegnazione, totale o parziale dei tre pacchetti: uno con quotazione minima di 452 milioni con 3 partite a giornata (sabato alle 18, domenica alle 15 e 20.30); uno da 408 milioni con 4 match (sabato alle 15, domenica alle 15 e 18, e il 'monday night'); e quello da 240 milioni con 3 gare (sabato alle 20.30, domenica alle 12.30 e 15).