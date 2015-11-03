Labaro Viola

Notizie Micciche Fiorentina

Miccichè: "Commisso è un forte imprenditore. Scelta coraggiosa tenere Montella. Nardella..."

22 novembre 2019 19:39

Il 21 novembre ci sarà il Consiglio federale della Figc a causa delle dimissioni di Miccichè

19 novembre 2019 22:26

Miccichè: "Desiderio annunciare le mie dimissioni da presidente della Lega Serie A"

19 novembre 2019 22:02

Miccichè, presidente Lega: "Inter e Milan devono tornare protagoniste, le altre squadre..."

04 febbraio 2019 14:38

Miccichè (Lega Calcio): "Deroga su Astori giusta, durerà un anno, poi valuteremo. Nessuno si è opposto"

12 settembre 2018 19:07

Diritti TV, offerte inferiori a 1.1mld, Miccichè adesso tiene le redini e si lavora su tre pacchetti.

13 giugno 2018 16:37

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Sett. 47 Sett. 6
Sett. 37 Sett. 24