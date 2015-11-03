Notizie Micciche Fiorentina

Miccichè: "Commisso è un forte imprenditore. Scelta coraggiosa tenere Montella. Nardella..."
22 novembre 2019 19:39
Il 21 novembre ci sarà il Consiglio federale della Figc a causa delle dimissioni di Miccichè
19 novembre 2019 22:26
Miccichè: "Desiderio annunciare le mie dimissioni da presidente della Lega Serie A"
19 novembre 2019 22:02
Miccichè, presidente Lega: "Inter e Milan devono tornare protagoniste, le altre squadre..."
04 febbraio 2019 14:38
Miccichè (Lega Calcio): "Deroga su Astori giusta, durerà un anno, poi valuteremo. Nessuno si è opposto"
12 settembre 2018 19:07
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