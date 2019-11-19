Il 21 novembre ci sarà il Consiglio federale della Figc a causa delle dimissioni di Miccichè

Giovedì 21 novembre ci sarà il Consiglio federale della Figc. Al centro del dibattito, il caso della Lega di Serie A, dopo le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè. La volontà è quella di interve...

Giovedì 21 novembre ci sarà il Consiglio federale della Figc. Al centro del dibattito, il caso della Lega di Serie A, dopo le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè. La volontà è quella di intervenire sui principi informatori per consentire alla Lega di adeguare il proprio satuto e andare subito a nuove elezioni. Se ci saranno difficoltà a cambiare lo statuto potrebbe intervenire un commissario ad acta.

Fonte: Ansa