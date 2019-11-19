Miccichè: "Desiderio annunciare le mie dimissioni da presidente della Lega Serie A"

L'ex presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha annunciato le sue dimissioni prima di conoscere gli esiti dell’istruttoria condotta dalla Figc per delle irregolarità avvenute durante le elezi...

L'ex presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha annunciato le sue dimissioni prima di conoscere gli esiti dell’istruttoria condotta dalla Figc per delle irregolarità avvenute durante le elezioni: "Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie dimissioni dalla carica di presidente della Lega Serie A Tim. Le indiscrezioni di oggi sui giornali relative alla chiusura dell’istruttoria sulla mia nomina avvenuta venti mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione".