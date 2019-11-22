Miccichè: "Commisso è un forte imprenditore. Scelta coraggiosa tenere Montella. Nardella..."

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè: "In questi 18 mesi in cui sono stato presidente, i rapporti con la Fiorentina sono stati molto...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè: "In questi 18 mesi in cui sono stato presidente, i rapporti con la Fiorentina sono stati molto buoni. Ho conosciuto prima i Della Valle poi Commisso e Barone. L'attuale presidente viola è un forte imprenditore, ha dei sani progetti in mente. È stato coraggioso nel tenere Montella dopo i risultati ottenuti sotto la sua guida lo scorso anno. Non era nemmeno semplice trattenere Chiesa. Nardella è un sindaco bravo, la nuova proprietà vuole accelerare per costruire insieme a lui il nuovo stadio"