Miccichè (Lega Calcio): "Deroga su Astori giusta, durerà un anno, poi valuteremo. Nessuno si è opposto"

Il presidente della Lega Calcio Miccichè ha parlato dopo la riunione e la deroga concessa alla Fiorentina sulla fascia in onore di Davide Astori. Queste le sue parole:"La deroga ha la durata per quest...

Il presidente della Lega Calcio Miccichè ha parlato dopo la riunione e la deroga concessa alla Fiorentina sulla fascia in onore di Davide Astori. Queste le sue parole:

"La deroga ha la durata per questo campionato, poi verificheremo in futuro. La vicenda Astori è dolorosissima. Io non ero presidente quando è successo, ero davanti alla tv e stavo aspettando le notizie in merito. Astori è stata una figura importante, era un emblema della pulizia del mondo del calcio. In passato ci sono stati Scirea, Curi e tanti altri. E' una questione importante e io non ho avuto dubbi sul proporre questa cosa. Mi è piaciuto anche il richiamo che c'è stato sia in Consiglio che in Assemblea sui casi passati simili a quello di Astori. E' stato un momento importante e di totale condivisione, nessuno ha avuto qualcosa da ridire".