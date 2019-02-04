Miccichè, presidente Lega: "Inter e Milan devono tornare protagoniste, le altre squadre..."

"Mi sembra che anche questo campionato sia molto interessante, seppur con il distacco tra la prima e la seconda, ma nelle ultime giornate spesso ci sono delle sorprese. Quindi mai dire mai". Gaetano M...

"Mi sembra che anche questo campionato sia molto interessante, seppur con il distacco tra la prima e la seconda, ma nelle ultime giornate spesso ci sono delle sorprese. Quindi mai dire mai". Gaetano Micciché, presidente della Lega di Serie A, ospite di 'Radio anch'io Sport', si è detto convinto che il finale sempre uguale da sette anni a questa parte non svaluti il prodotto calcio: "L'alternanza certamente è sempre una virtù in qualunque settore - dichiara il presidente - Sono convinto che dovranno tornare protagoniste le due milanesi nella lotta per lo scudetto, senza nulla togliere a Roma e Napoli, che hanno reso dura la vita alla Juventus nelle ultime stagioni". Miccichè prosegue: "Uno dei miei obiettivi è migliorare la qualità di tutto la Serie A. Quando parlo di ricavi è perché io so che i settori di successo sono quelli in cui fatturati e ricavi aumentano e gli operatori esteri si avvicinano. Abbiamo bisogno di visibilità internazionale".

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