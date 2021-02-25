Nardella: "Sono contrario alla riapertura degli stadi ma occhio all'effetto psicologico di tutte queste restrizioni"

Ci sono strutture più semplici da controllare

"Sono contrario alla riapertura degli stadi - ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a RaiNews24 -, penso sia l'ultima cosa da valutare, parliamo di numeri alti. Ci sono strutture molto più semplici da controllare. Assembramenti fuori dagli stadi? Sono eventi sintomatici di un nervosismo latente. Gli stadi sono anche una forma di sfogo. Dobbiamo controllare l'effetto psicologico che queste restrizioni prolungate hanno sui cittadini".

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